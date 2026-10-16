مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في بيت أمر شمال الخليل

وطن للأنباء: هاجم مستوطنون مسلحون، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بحماية من قوات الاحتلال منازل المواطنين في بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط محمد عوض إن مجموعات كبيرة من المستوطنين هاجمت بحماية قوات الاحتلال منازل المواطنين في واد الشيخ بالبلدة، وأطلقوا الرصاص الحي، وحاولوا إحراق عدد منها.

وأضاف أن الأهالي تصدوا للمستوطنين ما حال دون إحراق المنازل، قبل أن ينسحبوا باتجاه مستوطنة "بيت عين" المقامة على أراضي المواطنين في منطقة جبل وردان، دون أن يبلغ عن إصابات.