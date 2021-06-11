استشهاد فتى برصاص الاحتلال في بلدة بيتا

وطن: استشهد فتى 15 عاما برصاص الاحتلال عصر اليوم في بلدة بيتا في محافظة نابلس .

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد فتى وإصابة 6 بجروح متفاوتة بالرصاص الحي وصلت مستشفى رفيديا من بلدة بيتا .

وقال الهلال الاحمر ان الشهيد هو محمد حمايل منبلدة بيتا وقد استشهد خلال المواجهات الدائرة مع الاحتلال في بلدة بيتا.

وتشهد بلدة بيتا منذ بداية شهر ايار مواجهات عنيفة بين الاهالي وقوات الاحتلال والمستوطنين، الذين يحاولون السيطرة على جبل صبيح في البلدة لاقامة بؤرة استيطانية .