منذ فجر الإثنين.. 133 إصابة بالضفة وغزة برصاص الاحتلال

وطن: قالت جمعية الهلال الأحمر، فجر الثلاثاء، إن طواقمها تعاملت مع 133 اصابة في الضفة الغربية وغزة، يوم الإثنين، إثر المواجهات مع الاحتلال، أو نتيجة لاستمرار القصف على القطاع.

وفي بيان لها، قالت الجمعية إن الإصابات صنفت كالآتي:

الضفة الغربية: 97، ومنها:

رصاص حي : 5 اصابات

رصاص مطاطي : 5 اصابات

اختناق بالغاز : 84 اصابة

الاعتداء بالضرب وحروق وسقوط :3 اصابات.

كما بينت أنها تعاملت في قطاع غزة، مع 36 اصابة جراء القصف، من بينهم 14 طفلا.