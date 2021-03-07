فلسطين تفوز بالمرتبة الثالثة في مسابقة ملتقى قادة الإعلام العربي

وطن: احتلت فلسطين المركز الثالث في نتائج المسابقة التي أجراها ملتقى قادة الإعلام العربي عن أكثر شخصية عربية مؤثرة في العالم العربي لعام 2020.

وشارك في التصويت ما يقارب 60 ألف صوت من مختلف الدول العربية خلال مدة تصويت استمرت 15 يوما، حيث ضمت المسابقة عددا من الشخصيات العربية التي لها بصمة مؤثرة في مجال عملهم على المستوى العربي والإقليمي، ولهم حضور فعال وكبير من خلال مايقدمون من أعمال لأوطانهم ولأمتهم العربية .

وانتهت المسابقة بفوز من المملكة العربية السعودية عمر الجاسر، الأمين المساعد لإتحاد الفنانين العرب، مدير جمعية المنتجين والموزعين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة، وفي المركز الثاني من المملكة الأردنية أمجد المسلماني النائب السابق في البرلمان، وجاء في المركز الثالث من دولة فلسطين زهير خليل مطلق أمين عام الإتحاد الوطني للشباب الفلسطيني.

وأعرب الجاسر عن شكره للقائمين على المسابقة من ملتقى قادة الإعلام العربي، وصحيفة وهج نيوز لترشيحي لهذه المسابقة على مستوى الوطن العربي مع قامات أقدرها وأُجلها.

من جهته، قال مطلق "أهديكم التحية لكل الوطن العربي وأشكر كل من صوّت وشارك في هذة المسابقة التي تعمل علي مد جسور التواصل بين أبناء الوطن العربي، وتوطيد العلاقات بين الدول العربية".

وأضاف أن هذا الفوز يدل على وعي شبابنا الفلسطيني بأهمية دورة في الحياة رغم كل المعيقات التي يتعرض لها، وشبابنا قادر على تحقيق التقدم والازدهار.