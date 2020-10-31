فلسطين على موعد مع الأمطار خلال الأيام القادمة

وطن: أفاد موقع "طقس فلسطين"، مساء اليوم السبت، بأنّ "فلسطين تتأثّر خلال الأيام القادمة باضطرابات جويّة تنقل فلسطين من قلب الصيف والأجواء الصيفية الحارة التي عشناها خلال الأيام والأسابيع الفائتة إلى أجواء الخريف والشتاء الجميلة".

وذكر إنّه "من المتوقّع أن تبدأ الاضطرابات الجوية يوم غدٍ الأحد على شكل انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتتهيأ الفرصة في ساعات النهار لتساقط زخات محلية من الأمطار في مناطق مختلفة من وسط وجنوب البلاد في بعض الفترات، ومن المتوقع أن تشهد بعض مناطق النقب سيولاً قوية نتيجة غزارة الأمطار الرعدية في جنوب البلاد".

وحذَّر الموقع من "تشكّل رغوة في الطرق والشوارع قد تؤدي إلى حوادث سير، ويسود يوم غدٍ جو خريفي شديد الاعتدال نهارًا ومائل للبرودة إلى بارد في ساعات الليل والفجر الباكر من يوم بعد غدٍ الإثنين".

وتابع الموقع: "في يوم الإثنين تنخفض الحرارة بشكلٍ طفيف من جديد ويسود جو خريفي دافئ نهارًا ومائل للبرودة في ساعات الليل وتبقى الفرصة سانحة لزخات من الأمطار، وفي يوم الثلاثاء تواصل الحرارة الانخفاض لتصبح الحرارة دون المعدلات السنوية لشهر تشرين الثاني بقليل وفرص ضعيفة الى متوسطة لزخات محلية من المطر".

ولفت إلى أنّه "من المتوقع أن تتجدّد الاضطرابات الجويّة نهاية الأسبوع الحالي مع انخفاضٍ كبير في درجات الحرارة وتصبح الأجواء باردة نسبيًا في كافة المناطق الجبلية العالية والمتوسطة نهارًا ويسود جو أقرب إلى الشتوي، وتتساقط الأمطار على فترات في معظم المناطق".