سلاح الجو اليمني يشنّ هجوماً على مطار "أبها" السعودي

وطن: نفّذ سلاح الجو اليمني المسير هجومًا جويًا جديدًا، اليوم الأحد، بعد قرابة ساعة من هجوم سابق، مستهدفًا مطار أبها الدولي في الداخل السعودي.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، أنّ سلاح الجو المسير شنّ هجوما جويا جديدا على مطار أبها الدولي بطائرة نوع "صماد 3" مستهدفا هدفا حساسا داخل المطار، مؤكداً أن الإصابة كانت دقيقة، بحسب ما نقلت عنه قناة المسيرة الفضائية.

وأشار العميد سريع أنّ هذا الاستهداف "يأتي في إطار الرد على التصعيد الجوي للعدوان والحصار المتواصل على شعبنا العزيز".

واستهدف سلاح الجو اليمني المسير، في وقت سابق اليوم، مرابض الطائرات الحربية بقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بطائرتين مسيرتين نوع قاصف 2k.

وتشن السعودية حربًا على اليمن، تحت عنوان التحالف العربي الذي يضم الإمارات وعدة دول معها، منذ أكثر من 5 سنوات، أدى لأوضاع كارثية، وآلاف الشهداء والجرحى.