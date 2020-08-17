قناة "سكاي نيوز" الإماراتية تستضيف نتنياهو

وطن: استضافت قناة "سكاي نيوز عربية" الإماراتية مساء يوم الاثنين، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ضمن مقابلة خاصة.

وتأتي المقابلة بعد أيام قليلة من الإعلان عن "اتفاق سلام" بين دولة الإمارات والاحتلال.

وأشار نتنياهو في المقابلة، إلى وجود تحوّل كبير في مواقف الكثير من الدول العربية، وقال إن "الامارات لن تكون الأخيرة، هناك دول عديدة آتية في المستقبل".

وأضاف "الكثيرون كانوا يعتبرون إسرائيل عدوًا للشعوب العربية، لكن الآن الوضع تغير"، ووصف بأن "إسرائيل" أصبحت حليفًا وشريكًا.

وتابع: "نواجه الكثير من التحديات المشتركة من المتطرفين والقوى المشتركة، ونريد أن نصنع المستقبل معًا، وهذا ما نفعله عبر هذه الاتفاقية".

وفي ردّه على سؤال حول قرار وقف الضم، قال نتنياهو: "هذا كان مطلبًا أمريكيًا في الوقت الحالي من أجل تعليق ضم أراضي في الضفة، ونحن وافقنا والأمريكيون قالوا إننا نريد أن نوسع دائرة السلام، وهي الأولوية في الوقت الحالي".

وذكر أنه ستكون هناك زيارات، وخلق مشاريع متبادلة.

واعتبر نتنياهو أن الاتفاق أزعج العديد من الدول منها إيران وتركيا، وتساءل: "كيف تنظرون لرد فعل هذه الدول على معاهدة السلام؟".

واتهم إيران بأنها "تناهض السلام دائمًا، وتروج التطرف والإرهاب، وترسل الصواريخ إلى شبه الجزيرة العربية، وتدعم الإرهاب، ومتعهدة بتدمير إسرائيل، وتزرع الاضطرار بالكثير من جيراننا، وهذا تحالف للدول المعتدلة؛ لمواجهة أولئك الذين يريدون أن يرهنوننا بالماضي".