الاحتلال يخطر مواطنا بإخلاء أرضه في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

رام الله- وطن: أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنا بإخلاء أرضه في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفاد الناشط الشبابي في الخضر أحمد صلاح، بأن قوات الاحتلال أخطرت المواطن رزق محمد صلاح بإخلاء أرضه الواقعة في منطقة العبسية المحاذية لمستوطنة "اليعازر"، خلال سبعة أيام واعادتها الى ما كانت عليه سابقا.

وأشار إلى أن مساحة الأرض تبلغ دونمان ومزروعة بأشجار الزيتون، وكانت قوات الاحتلال جرفتها عام 2006، وردمت بئر مياه فيها، إلا ان صاحبها استصلحها مجددا.