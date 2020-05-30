محدّث| استشهاد الفتى إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة في القدس

رام الله- وطن: أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، فتى من ذوي الاحتياجات الخاصة، قرب باب الأسباط في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اطلقت النار بدم بارد على الفتى إياد الحلاق وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويدرس في مؤسسة البكرية- الوين للتعليم الخاص في القدس المحتلة.

وأضافوا أن قوات الاحتلال تركت الفتى ينزف على الأرض ومنعت أحد من الاقراب منه، حتى ارتقى شهيدا.

وأغلقت قوات الاحتلال الأبواب الرئيسية المؤدية الى البلدة القديمة من القدس المحتلة، كما اقتحمت منزل الشهيد في حي وادي الجوز.