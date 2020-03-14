معن ملحم لوطن: رفعنا السرعات مجانا للمشتركين.. وبيت لحم لن تحجب عنها الخدمة في حال لم يتمكّن الأهالي من دفع الفواتير

رام الله- وطن: قال مدير عام شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" معن ملحم، في حديث لوطن، إنه "مراعاة لظروف شعبنا في ظل اعلان حالة الطوارىء وما نتج عنها من إغلاق للمدارس والجامعات بسبب انتشار فيروس كورونا وخصوصا في محافظة بيت لحم، التي يلتزم معظم المواطنين فيها منازلهم خوفا من انتشار المرض، فإن "بالتل" أطلقت مبادرة لأساتذة الجامعات والمعاهد بهدف تمكين التعليم الالكتروني في فلسطين، وستضاعف سرعه الانترنت للمواطنين مجانا.

30 ميجا مجانا لمدرسي الجامعات والمعاهد ...

وحول تمكين التعليم الالكتروني، أوضح ملحم لوطن أن المحاضرين في الجامعات والمعاهد التعليمية يحتاجون الى سرعات انترنت عالية جدا من أجل رفع محاضراتهم على شبكة الانترنت كي يتفاعل معها الطلبة، لذلك بادرنا لطرح فكرة رفع سرعات الانترنت لكل مدرسي الجامعات والمعاهد الى 30 ميجا مجانا.

وقال ملحم: القرار اتخذ ونحن حاليا ندرس الجهة التي ستقوم بتزويدنا بجميع أسماء المحاضرين في الجامعات والمعاهد، كي لا يحدث أي نوع من الفوضى في العملية.

تضاعف مجاني للسرعات لشهر قابل للتجديد ..

كما أعلن ملحم عبر وطن أن "بالتل" ستبادر إلى مضاعفة سرعات الإنترنت مجانا لكل مواطن لفئات 4 و8 ميجا، موضحا: من لديه سرعة الانترنت 4 ميجا ستتضاعف الى 8 ميجا، والـ 8 ميجا ستتضاعف الى 16 ميجا مجانا لمدة شهر قابلة للتجديد، وذلك حسب ظروف الأزمة التي تمر بها فلسطين حاليا.

وعن آلية التنفيذ وموعدها، أوضح ملحم أن: عملية رفع السرعات لكل المحافظات ستتم في أقل من أسبوع، وخلال 48 ساعة سنعلن عن آلية التنفيذ، مشيرا أن السبب الرئيسي وراء مضاعفة سرعات 4 و 8 ميجا يعود الى أن هذه السرعات لا تحتاج الى "راوترات" جديدة في أغلب الحالات.

وقال ملحم : هناك بعض المناطق النائية والبعيدة تبلغ سرعتها القصوى 4 ميجا ولا تستطيع الشركة مضاعفة سرعاتها حاليا، بسبب بعد المسافة بين منازلهم ومقاسم "بالتل"، مشيرا إلى أن هذه الفئة لا تتجاوز 4 في المئة من مجمل المشتركين.

وتابع ملحم: ما نقوم به ضمن إطار المسؤولية المجتمعية لمجموعة الاتصالات وشركة "بالتل"، وشعورنا اتجاه أبناء شعبنا في ظل الأزمة الحالية التي نمر بها جميعا.

مبادرات سابقة لمجموعة الاتصالات و"بالتل" ..

وأكد ملحم أن مبادرة مجموعة الاتصالات وشركة "بالتل" لا تقتصر على مضاعفة السرعات مجانا للمنازل ورفع السرعات مجانا لمدرسي الجامعات والمعاهد فقط، بل سبقها مبادرة مجموعة الاتصالات لدعم موازنة الحكومة في حالة الطوارىء بنصف مليون دولار، إضافة لمبادرة مضاعفة السرعات مجانا لمناطق الحجر الصحي مثل فندق الانجل والبردايس في بيت لحم، مشيرا إلى أن "بالتل" تدرس حاليا رفع سرعة الانترنت لكل الشعب الفلسطيني مجانا.

معاناة المواطنين في بيت لحم ..

ولدى سؤال وطن عن معاناة المواطنين في بيت لحم وعدم قدرتهم على دفع الفواتير، أكد ملحم أن "بالتل" لن ترغم أي مواطن في بيت لحم على دفع الفاتورة الأصلية، ولن تحجب الخدمة عن أي مواطن هناك.