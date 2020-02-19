حزب التحرير يطالب السلطة بالإفراج الفوري عن عناصره السبعة المعتقلين لديها

وطن: قال المهندس باهر صالح، عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين إنّ "السلطة الفلسطينية تعتقل منذ يومين سبعة من عناصر الحزب، اثنان من محافظة طولكرم وآخران من محافظة بيت لحم، وواحد من رام الله وآخر من نابلس وواحد من بلدة السيلة قضاء جنين، وذلك على إثر توزيع بيان للحزب كشف فيه كذب السلطة في ادعائها الوقوف في وجه صفقة ترامب تعقيبا على ما قامت به السلطة من قمع وقفة نظمها الحزب رفضا للصفقة في مدينة جنين السبت الماضي"، على حد قوله.

وأضاف صالح قائلا: إنّ هذا الاعتقال بالإضافة إلى ما قامت به قوات السلطة يوم السبت الماضي من اعتداء على وقفة الحزب الرافضة لصفقة ترامب يؤكد بأن السلطة إنما تريد تمرير مؤامرة "صفقة القرن"، على حد قوله.

وطالب صالح السلطة بالإفراج الفوري عن عناصر الحزب .