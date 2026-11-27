وطن للأنباء: قال مصدر سياسي في دولة الاحتلال أن "إسرائيل" ملتزمة بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد "تقدما ملموسا" في تطبيق بنودها، بما في ذلك ملف نزع سلاح حركة حماس.

ويأتي هذا التصريح في ظل الانتقادات المتزايدة الموجهة لحكومة الاحتلال بشأن طريقة تعاملها مع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقل موقع "واي نت" العبري عن مصدر في "مجلس السلام" أن المجلس أبدى ارتياحه للمباحثات الأخيرة مع مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولإعلان إسرائيل التزامها بخطة ترامب المؤلفة من عشرين بندا، لكنه شدد على ضرورة ترجمة هذه الالتزامات إلى خطوات عملية خلال الفترة القريبة المقبلة.

اتهامات بعرقلة التنفيذ

وكان "واي نت" قد ذكر الأسبوع الماضي أن "مجلس السلام"، إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجهات داخل "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية"، خلص إلى أن حكومة نتنياهو تعطل تنفيذ الخطة بسبب التأخير المتكرر في اتخاذ إجراءات عملية، رغم مرور فترة طويلة على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

تحذيرات من ضياع الفرصة

وفي هذا السياق، عقد أعضاء المجلس اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين لعرض تقديراتهم بشأن خطورة الوضع وأهمية التحرك العاجل. كما قدموا إحاطة خاصة تضمنت رسالة واضحة مفادها أن الحكومة الإسرائيلية توشك على إهدار فرصة سياسية مهمة.

وتضمن العرض المطروح شريحة بعنوان "بدائل أخرى لغزة"، عرضت سيناريو لإعادة إعمار القطاع عبر خطة بديلة قد تعتمدها إدارة أميركية مستقبلية أو مجلس الأمن الدولي، وربما تنفذ من خلال وكالة الأونروا، وفقًا للقائمين على إعداد العرض.

كما طُرحت السلطة الفلسطينية كأحد الخيارات المطروحة لإدارة القطاع، إلى جانب احتمال عودة حماس إلى المشهد. وحذر العرض من أن إسرائيل قد تجد نفسها مضطرة لتحمل كامل الأعباء الإدارية والإنسانية لسكان غزة إذا فشلت الخطة الحالية، بما قد يفتح المجال مجددًا أمام عودة نفوذ حماس.

كوشنر يحذر من العزلة الدولية

من جانبه، حذر جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ومستشاره، من أن إسرائيل قد تواجه عزلة دولية متزايدة إذا استمرت في سياساتها الحالية.

وقال كوشنر في مقابلة مع مجلة "نيويورك" إن إسرائيل تقف أمام خيارين: إما استثمار تداعيات هجوم السابع من أكتوبر لبناء واقع أكثر أمنًا وانفتاحًا على العالم، أو الاستمرار في المسار الراهن بما قد يقودها إلى وضع الدولة المنبوذة على الساحة الدولية.

وأشار إلى أنه حاول خلال الأشهر الماضية إقناع نتنياهو بالمضي قدمًا في خطة إعادة إعمار غزة، إلا أن مساعيه لم تلقَ استجابة، الأمر الذي أدى إلى تعثر المشروع. كما أوضح أنه جدد اتصالاته مع نتنياهو مؤخرًا، داعيًا إلى تنفيذ الالتزامات المطلوبة من الجانب الإسرائيلي، ولا سيما تسهيل إدخال الخيام والمساعدات الإنسانية قبل حلول الشتاء، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لدخول قوات الأمن الدولية إلى القطاع.

تفاهمات قيد التبلور

وأكد "مجلس السلام" أن الاتصالات مع إسرائيل كانت إيجابية وأسهمت في تقريب وجهات النظر، لكنه أوضح أن الوقت لا يزال مبكرًا للإعلان عن أي تفاهمات نهائية، مشددًا على استمرار الجهود الدبلوماسية.

وقال مصدر مطلع على سير المحادثات إن الأجواء كانت بناءة، وإن نتنياهو عبّر عن رغبته في المضي قدمًا بخطة النقاط العشرين، مضيفا أن جدية هذا الالتزام ستتضح من خلال الإجراءات العملية التي ستتخذ خلال الأيام المقبلة.

مطالب أميركية لتسريع الخطة

وبحسب موقع "أكسيوس"، تضغط الإدارة الأميركية على إسرائيل للموافقة على ست خطوات أساسية من شأنها تسريع تنفيذ الخطة، وهي:

السماح بنشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة.

تمكين نحو 4 آلاف فلسطيني اجتازوا الفحص الأمني الإسرائيلي من السفر إلى مصر لتلقي تدريبات شرطية والعودة لاحقًا إلى القطاع.

إدخال المعدات والمواد اللازمة لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي.

السماح بإدخال وحدات سكنية متنقلة لإيواء النازحين خلال فصل الشتاء.

إدخال مواد البناء المطلوبة لإنشاء مقار ومرافق قوة الاستقرار الدولية.

الموافقة على بدء عمل إدارة فلسطينية تكنوقراطية بشكل تجريبي في إحدى مناطق جنوب قطاع غزة.

وتعكس هذه المطالب توجها أميركيا نحو تأسيس هياكل إدارية وأمنية جديدة تتولى إدارة شؤون القطاع مستقبلاً، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى نزع سلاح حركة حماس وتعزيز الاستقرار في غزة.

المصدر: سما الاخبارية