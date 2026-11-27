وطن للأنباء: كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، عن خلاف في وجهات النظر بين رئيس جهاز "الموساد" رومان غوفمان ورئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، بشأن شن هجوم جديد على إيران، إذ يؤيد غوفمان تنفيذ هجوم إسرائيلي مستقل حتى دون مشاركة أميركية، في حين يفضل زامير التنسيق مع واشنطن وانتظار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وبحسب الصحيفة، يرى غوفمان أن التريث في مواجهة التهديد الكيميائي الإيراني قد يجبر إسرائيل على التعامل مع تهديد عملي يصعب القضاء عليه، معتبرا أن إسرائيل قادرة على تنفيذ هجوم بمفردها، مستندا إلى عملية "الأسد الصاعد" التي استهدفت خلالها مواقع استراتيجية داخل إيران.

في المقابل، يرى زامير أنه لا يوجد تهديد مباشر في الوقت الراهن يستدعي التحرك الفوري، وأن العمل المشترك مع الولايات المتحدة من شأنه زيادة فرص تحقيق نتائج استراتيجية، في ظل امتلاك واشنطن قدرات عسكرية لا تتوفر لإسرائيل، أبرزها قاذفات "بي-2" والأسلحة الخارقة للتحصينات، إلى جانب قدرات استخباراتية ولوجستية ودفاعية أوسع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخلاف لا يقتصر على توقيت الهجوم، بل يمتد إلى طبيعة العملية العسكرية وأهدافها، إذ يمنح التحرك المستقل إسرائيل حرية أكبر في اتخاذ القرار ومواصلة العمليات، بعيدا عن الحسابات السياسية الأميركية، بينما يوفر التنسيق مع واشنطن قوة عسكرية ودعما سياسيا أكبر.

وأضافت أن غوفمان زار واشنطن قبل ثلاثة أسابيع، وقدم معلومات استخباراتية جديدة بشأن تطور برنامج الأسلحة الكيميائية الإيراني، وسعى إلى الترويج لشن هجوم مشترك، إلا أن الإدارة الأميركية لم تتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن حتى الآن.

ووفق الصحيفة، تمتد المهلة الزمنية التي تتحدث عنها التقديرات الإسرائيلية حتى افتتاح الكونغرس الأميركي، بعد نحو شهر ونصف.