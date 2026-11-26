وطن للأنباء: قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أمس الأربعاء، إن أكثر من 1500 فلسطيني هُجّروا من منطقة غور الأردن منذ مطلع العام الجاري، بسبب عنف المستعمرين الإسرائيليين.

وأضاف المكتب أن هذا العدد يمثل نحو ثلث إجمالي عدد المهجّرين خلال الفترة ذاتها، والبالغ قرابة 5000 شخص، مشيرا إلى معاناة الفلسطينيين من القيود المفروضة على الوصول، وعمليات الهدم بذريعة عدم الحصول على تصاريح بناء من سلطات الاحتلال.

وأكدت الأمم المتحدة ضرورة توفير الحماية للفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقا لما يقتضيه القانون الدولي، مشددة على وجوب محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.