رام الله – وطن للأنباء: شكك السفير الأمريكي لدى االااحتلال مايك هاكابي في إمكانية وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل بحلول نهاية العام الجاري، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه إنهاء التمويل السنوي، البالغ نحو 3.8 مليار دولار.

وقال هاكابي، في مقابلة مسجلة عُرضت خلال مؤتمر حول العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في تل أبيب، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وتل أبيب لتقديم المساعدات العسكرية يفترض أن تستمر لعامين إضافيين، مضيفا: "لست متأكدا من أن هناك وقفا سيحدث بشكل مفاجئ بحلول نهاية هذا العام".

وأوضح أن التمويل مخصص بموجب اتفاق طويل الأمد أقره الكونغرس، وأنه لا يعرف ما إذا كان بالإمكان وقفه دون موافقة الكونغرس، مشيرا إلى أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين يعملون منذ عدة أشهر على إعداد مذكرة تفاهم جديدة، دون أن يوضح ما إذا كانت المحادثات استمرت بعد إعلان ترامب.

وكان ترامب قد أعلن، في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أنه اتفق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل عدة أشهر على وقف تقديم نحو 4 مليارات دولار سنويا من التمويل الأمريكي لإسرائيل، معتبرا أن الأخيرة لم تعد بحاجة إلى هذه الأموال.

وتنص مذكرة التفاهم الحالية بين البلدين على تقديم 3.8 مليار دولار سنويا حتى عام 2028، لتمويل مشتريات إسرائيل من المعدات العسكرية الأمريكية الصنع.

ويأتي هذا التطور في أعقاب الانتخابات النصفية الأمريكية التي أسفرت عن فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس، وسط تزايد معارضة عدد من أعضائهم لاستمرار التمويل العسكري لإسرائيل.