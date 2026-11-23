- مفاوضات آيزنكوت والليكود تتعثر بعد اجتماع استمر أربع ساعات وسط خلافات حول رئاسة الحكومة واستبعاد بن غفير

-نتنياهو يرفض التخلي عن رئاسة الحكومة ويتمسك بإدماج أحزاب اليمين في الائتلاف المرتقب

- حكومة أقلية أو وحدة وطنية أو انتخابات جديدة.. ثلاثة مسارات أمام آيزنكوت لحسم أزمة التكليف

-نتنياهو يراهن على استنزاف مهلة التكليف ويفرض شروطا تشمل رئاسة الحكومة وقانون التجنيد والتحقيق في أحداث 7 أكتوبر

- 67 توصية برلمانية تمنح آيزنكوت أفضلية التكليف.. لكن طريق تشكيل الحكومة لا يزال محفوفا بالخلافات

- رفض ليبرمان الاستعانة بالأحزاب العربية يضيّق خيارات آيزنكوت ويعقّد حسابات الأغلبية

وطن للأنباء: تعيش الساحة السياسية الإسرائيلية تطورات متسارعة ومخاضا معقدا عقب تكليف رئيس حزب "يشار" ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات الكنيست الـ26.

ورغم حصول آيزنكوت على توصية 67 نائبا مقابل 46 نائبا فقط لغريمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، فإن مهلة التكليف الدستورية المحددة بـ28 يوما تشهد صراعا لفرض الرؤية وحسم شكل الائتلاف المرتقب.

مفاوضات الخصوم

وشهدت الساعات الأخيرة اجتماعا مطولا بين وفدي التفاوض عن حزبي "يشار" والليكود استمر نحو 4 ساعات متواصلة دون التوصل لتفاهمات جوهرية.

وأفاد بيان مشترك صدر عن الطرفين بأنهما عرضا مواقفهما بشأن القضايا الأساسية وأجريا نقاشا مفصلا قبل الاتفاق على عقد جولة مفاوضات جديدة.

وتتركز نقاط الخلاف الجوهرية في إصرار حزب "يشار" (21 مقعدا) على تولي آيزنكوت رئاسة الحكومة طوال مدة الولاية دون أي تناوب، واشتراطه استبعاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وحزبه "القوة اليهودية" من الائتلاف.

في المقابل، يرفض الليكود (26 مقعدا) تقديم تعهد مسبق باستبعاد بن غفير، ويصر على تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة، وهو ما عززه نتنياهو بعقد لقاءات تنسيقية مسبقة مع بن غفير (7 مقاعد) وزعيم "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش (6 مقاعد) لتثبيت تماسك معسكر اليمين.

وحذر مسؤولون إسرائيليون آيزنكوت من الدخول في حكومة وحدة وطنية يتولى نتنياهو رئاستها أولا، حتى مع الاتفاق على التناوب لاحقا، مستندين إلى تجارب سابقة أخلّ فيها نتنياهو باتفاقات مماثلة مع غانتس وآخرين، واتجه إلى حل الكنيست أو افتعال أزمات حالت دون انتقال رئاسة الحكومة إلى الطرف الآخر.

بوابة "الحريديم"

وبالتوازي مع ذلك، كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية عن تحرك ملموس وتقدم إيجابي في المفاوضات السرية بين معسكر آيزنكوت وكتلة "يهدوت هتوراه" الحريدية عقب اجتماعات عُقدت خلال الـ24 ساعة الماضية ووُصفت بأنها مهمة.

ويستعد آيزنكوت لطرح صيغة معدلة لقانون تجنيد الحريديم بعد رفض الحاخامين البارزين دوف لاندو وموشيه هليل هيرش البنود الرئيسية لمقترحه السابق، الذي كان ينص على منح إعفاء لنحو 3% فقط من طلاب المعاهد الدينية من إجمالي دفعة التجنيد السنوية.

وتشمل الصيغة الجديدة تعديل أعداد الحريديم المُعفَين لتلبية مطالب المرجعية الدينية.

وبعد إدراك الأحزاب الحريدية صعوبة تمرير قانون الإعفاء قبل تنصيب الحكومة، أصبحت تركز على ضمان التزام تشريعي واضح ومدرج ضمن الاتفاق الائتلافي.

ويُمهد هذا التقدم الطريق أمام احتمال انضمام أو دعم حزب "شاس" بزعامة أرييه درعي، الذي صرح بأن حزبه لن يخالف موقف الحاخام لاندو إذا أيد الأخير تشكيل حكومة من معسكر التغيير، وهو ما يُشكل مخرجا رئيسا لآيزنكوت في مواجهة رفض أفيغدور ليبرمان الاعتماد على الكتل العربية لتأمين الأغلبية.

مسارات آيزنكوت ونتنياهو

وتتوزع خيارات آيزنكوت لتجاوز الأزمة على ثلاثة مسارات رئيسية:

إما تشكيل حكومة أقلية تستند إلى 48 نائبا من معسكر التغيير بدعم خارجي من القائمة الموحدة والقائمة المشتركة دون مشاركتهما الوزارية.

أو تشكيل حكومة وحدة وطنية مع الليكود بشرط فك تحالفه مع اليمين المتطرف.

أو طرح حكومة طوارئ وطنية أمام الكنيست في خيار أخير قبل رد التكليف والذهاب إلى انتخابات جديدة.

وفي السياق نفسه، تسعى إستراتيجية نتنياهو لاستنزاف مهلة الـ28 يوما عبر تقديم شروط مشددة لتشكيل حكومة وحدة، تشمل بقاء نتنياهو رئيسا للوزراء طوال 4 سنوات، وتشكيل لجنة تحقيق سياسية بدلا من لجنة رسمية حول أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، وإدماج كافة أحزاب معسكره اليميني، وتجميد تعديل قوانين الانقلاب القضائي، وكذلك تمرير مشروع قانون التجنيد للنائب بيسموت، فضلا عن الاشتراطات الأمنية والرفض الصريح لقيام دولة فلسطينية.

نقاط القوة

تعكس هذه المشاورات ميزان قوة مركبا بين الطرفين، يستند فيه كل طرف إلى أوراق ضغط متباينة لتوجيه مسار المفاوضات.

إذ يتسلح غادي آيزنكوت بحصوله على شرعية برلمانية أوسع بتوصية 67 نائبا، ورصيد من التعاطف الشعبي، والرمزية العسكرية الناجمة عن كونه رئيسا سابقا للأركان، وسجله الشخصي الذي دفع فيه ثمنا بمقتل ابنه وابن أخيه خلال معارك غزة.

كما يمتلك آيزنكوت مرونة في فتح مسارات تفاوضية متعددة مع الوسط والحريديم وطرح خيار حكومة الأقلية لوضع الفرقاء أمام مسؤولياتهم.

وفي المقابل، يستند نتنياهو إلى ثقل حزبه باعتباره الكتلة الكبرى بـ26 مقعدا، وتماسك تحالفه اليميني مع أحزاب المتدينين واليمين القومي.

إضافة إلى ذلك، يستغل نتنياهو نفوذ سلطة الحكومة الانتقالية للتحكم في الوقت والمصالح الأمنية، وتوظيف ورقة شروط الوحدة لعرقلة خطط الخصوم واستنزاف أيام التكليف.

المصدر: الجزيرة+وكالات