وطن للأنباء: قدّم البنك الإسلامي العربي رعاية ذهبية للنسخة الرابعة من جوائز «Women in Tech®» للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي أقيمت في مصر بتاريخ 14 تشرين الثاني 2026، كما رعى الإطلاق الرسمي لفرع فلسطين لمنظمة Women in Tech Global في 19 تشرين الثاني 2026، التي استضافتها حديقة فلسطين التكنولوجية في بيرزيت. وتأتي رعاية الفعاليتين في إطار توجه البنك لدعم مشاركة المرأة في قطاع التكنولوجيا وتعزيز فرصها في الاقتصاد الرقمي.

وتكرّم الجوائز الإقليمية نساءً قدّمن إسهامات بارزة في قطاع التكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتسلّط الضوء على دورهن في تطوير حلول مبتكرة وإلهام جيل جديد من القيادات النسائية. وتُدرج الفائزات في كل فئة تلقائياً على القائمة المختصرة لجوائز «Women in Tech» العالمية، ما يتيح لهن عرض إنجازاتهن أمام جمهور دولي.

ويأتي دعم البنك لهذه المبادرة إيماناً بأهمية الاستثمار في الكفاءات النسائية الفلسطينية، وتوسيع مشاركتها في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الرقمي، إلى جانب تعزيز فرص وصولها إلى الشبكات المهنية والأسواق والشراكات الدولية.

وقال المدير العام للبنك الإسلامي العربي، أ. هاني ناصر، "تأتي رعايتنا الذهبية للجوائز الإقليمية تقديراً لإسهامات النساء في تطوير التكنولوجيا والابتكار، فيما يعكس دعمنا لإطلاق فرع فلسطين اهتمامنا بتعزيز حضور الكفاءات النسائية الفلسطينية في الاقتصاد الرقمي. وفي إطار مسؤوليتنا المجتمعية وتوجّهنا نحو الاستدامة، نحرص على دعم المبادرات التي يمتد أثرها إلى ما بعد الفعالية، من خلال الاستثمار في القدرات المحلية ومساندة صاحبات الأفكار في تطوير حلول تستجيب لاحتياجات المجتمع وتحويلها إلى مشاريع قابلة للنمو والاستمرار. ونتطلع إلى أن يتيح الفرع للكفاءات الفلسطينية فرصاً أوسع للتواصل مع خبراء وشركاء دوليين، بما يسهم في تمكين المرأة اقتصادياً ويدعم نمو المشاريع القادرة على خلق فرص عمل جديدة والإسهام في التنمية المستدامة"

وأكدت دانا العلمي، مديرة فرع فلسطين لمنظمة " Women in Tech "، أن إطلاق الفرع يمثل خطوة مهمة لتوسيع حضور المنظمة في فلسطين والاستفادة من شبكتها العالمية وخبراتها في تطوير مبادرات وشراكات تستجيب لاحتياجات النساء والفتيات الفلسطينيات، وتعزّز فرصهن في التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والقيادة. ووجّهت العلمي الشكر إلى البنك الإسلامي العربي على رعايته إطلاق الفرع، مشيدةً بدوره في خدمة المجتمع الفلسطيني ودعمه للمبادرات المجتمعية والتنموية في مجالات متعددة. وأشارت إلى أن هذه الرعاية تعكس أهمية الشراكة بين القطاع المصرفي والمؤسسات المجتمعية في تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، وتوسيع فرص مشاركتها في الحياة المهنية والاقتصادية، وتعزيز إسهامها في التنمية.