وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، قرية سنيريا وبلدة عزون بمحافظة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية سنيريا جنوب قلقيلية، وجابت شوارعها الرئيسية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون شرق قلقيلية، وسلمت عائلة المواطن علاء الخولي بلاغا بتسليم نفسه، حيث سلّم نفسه لقوات الاحتلال، وجرى التحقيق معه قبل الإفراج عنه لاحقا.

وفي قرية فرعتا شرق قلقيلية، تجمع مستوطنون في منطقة الشبعات شرق القرية، وأطلقوا أصواتا بهدف تخويف المواطنين، قبل أن يلوذوا بالفرار.