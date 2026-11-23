حسب الخبراء والمختصين، فأن الإنسان يستطيع البقاء دون طعام لعدة أيام، ولكنه لا يستطيع الاستغناء عن الهواء غير الملوث ذو الجودة الصحية ألا لدقائق معدودة وبالتالي يجب أن يستمر الهواء صالحاً للاستنشاق ولا يحتوي على ملوثات من شأنها أن تسبب إضرارا بالصحة العامة، سواء في المدى القريب أو البعيد، وحسب دورة الحياة في النظام البيئي، فالنبات مثلاً يأخذ ثاني أكسيد الكربون من الجو ويحتفظ بالكربون ويطلق الأوكسجين ومن ثم تتنفس الكائنات الحية ومن ضمنها الانسان الأوكسجين.

وفي تقرير نشرته قبل فترة منظمة الصحة العالمية حول تلوث الهواء في دول مختلفة في العالم، أشار التقرير الى ان اسرائيل تعتبر من اكثر الدول في العالم او في قمة اللائحة من حيث تلوث الهواء بالملوثات المختلفة، وبالأخص تلك الناتجة من المصانع او محطات الوقود، وبالطبع فأن الهواء الملوث لا يعرف الحدود وقد يصلنا في اي وقت، ولا نعرف مستوى فلسطين في اللائحة لأنه لم يتم ادخالها في الدراسة وفي عملية الفحص.، ومعروف ان تلوث الهواء له تداعيات على الصحة والانتاج الغذائي وتلوث البيئة والتغيرات المناخية التي تحدث وتتعمق من حولنا.

ومعروف إن التلوث الهوائي لا يمكن السيطرة عليه بعد خروجه من المصدر لذا يجب التحكم به ومعالجته قبل خروجه إلى الجو، كما أنه غالبا ما يكون لا يرى بالعين المجردة بالإضافة إلى أنه متعدد المصادر، وكل هذه الصفات تجعل من تلوث الهواء القضية البيئية الكبرى ونحن في بلادنا ومع مرور الوقت ربما لسنا بالبعيدين عن ذلك، ومن اهم مصادر تلوث الهواء استخدام الوقود والفحم والغاز لإنتاج الطاقة، وفي وسائل النقل والنشاطات الصناعية.

ومن ملوثات الهواء على سبيل المثال غاز أول أكسيد الكربون، الذي ينتج عن عملية الاحتراق غير الكامل، وهو غاز سام، ويبقى على حالته هذه في الجو لفترة زمينه محددة قبل أن يتحول إلى غاز ثاني أكسيد الكربون الأقل ضررا ولكنه اهم الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومن ثم تداعيات التغيرات المناخية، وفي بعض

الأحيان يكون الملوث الثانوي أكثر ضررا من الأولى، مثلا الأمطار الحامضية وهي تعتبر ملوثات ثانوية يكون لها ضرار أكبر على البيئة من الملوثات الأولية كثاني أكسيد الكبريت، وكذلك فعند تفاعل بعض الملوثات الأولية مثل أكاسيد النيتروجين والهيدروكربون مع أشعة الشمس وبوجود بخار الماء ينتج عنه ملوثات ثانوية أكثر سلبية على البيئة مثل غاز الأوزون المسبب الرئيسي لاحد تصدعات في الغلاف الجوي.

ومن ضمن الملوثات الأخرى عنصر الرصاص، حيث ما زال هذا العنصر يضاف في بعض الاحيان يضاف إلى وقود السيارات، حيث يخرج الرصاص من عوادم السيارات إلى الهواء مسببا تلوثا وخاصة في المدن المزدحمة، وأضرار الرصاص الصحية عديدة، ومنها الصداع والضعف العام وقد يؤدي للغيبوبة وإلى حدوث تشنجات، وقد يسبب التخلف العقلي لدى الأطفال، وقد يؤدي تراكمه في الأجنة إلى تشوه الجنين وإلى إجهاض الحوامل، ولهذه الأسباب فأن كثيراً من الدول تنبهت لذلك وبدأت تستخدم بنزين لا يحتوي على الرصاص للتقليل من مخاطر تلوث الهواء بالرصاص، ومن ضمن ملوثات الهواء الأخرى المركبات العضوية مثل مركبات الكلورفلوروكربون، حيث تنتج هذه المركبات من صناعات عديدة وكذلك تستخدم مركبات الكلورفلوركربون على هيئة سائل في أجهزة التكيف والتبريد، كما أن الحرق غير الكامل للنفايات المنزلية يؤدي إلى انتشار هذه المركبات في الجو ومن ثم تلوث الهواء.

ورغم إننا لسنا بالدولة الصناعية الكبرى التي تساهم بشكل ملموس في تلوث الهواء، الا إننا نعيش ونمارس نشاطنا في بقعه جغرافية ضيقه ومع مصادر طبيعية محدودة، لذا فنحن لسنا بالبعيدين عن تداعيات تلويث الهواء، وهذا يعني اهمية وجود برنامج روتيني من اجل مراقبة جودة الهواء سواء من خلال إجراء الفحوصات والرقابة الدورية، او من ناحية سن القوانين والتشريعات الملزمة، وكذلك من جهة الاهتمام بالتوعية واستخدام وسائل الإعلام من اجل الحد من تلوث الهواء ومراقبة جودته.