وطن للأنباء: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، حاجزا عسكريا بمنطقة بئر الحمص وسط مدينة الخليل وعرقلة حركة المواطنين.

وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها ودققوا في بطاقات راكبيها على حاجز عسكري طيار تم نصبه على منطقة بئر الحمص وسط مدينة الخليل، ما تسبب بعرقلة حركة المواطنين، ولا يزال الحاجز حتى اعداد الخبر.

وأفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.