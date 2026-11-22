وطن للأنباء: اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي 71 مواطنًا من الضفة الغربية خلال حملة مداهمة نفذتها في مجمع سكني بمدينة كفر قاسم بالداخل المحتل، بحجة إقامتهم دون تصاريح قانونية.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان إنها اقتادت المعتقلين للتحقيق، بحسب ما نقله موقع "عرب 48".

وتأتي هذه الاعتقالات في ظل تصعيد شرطة الاحتلال حملاتها ضد العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، بذريعة الدخول إلى الكيان والعمل دون تصاريح، إلى جانب ملاحقة مشغّليهم والأشخاص الذين يُشتبه في نقلهم أو إيوائهم.

وكانت شرطة الاحتلال قد أعلنت، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اعتقال 1,657 فلسطينيًا في منطقة الساحل خلال ثلاثة أشهر، بين تموز/ يوليو وأيلول/ سبتمبر، بعد أن سجلت اعتقال 732 عاملًا فلسطينيًا في المنطقة ذاتها خلال النصف الأول من العام الجاري، وإصدار أوامر بإغلاق 94 مصلحة تجارية بزعم تشغيل عمال دون تصاريح.