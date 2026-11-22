وطن للأنباء: حرث مستوطنون، اليوم الأحد، نحو 50 دونماً من أراضي المواطنين في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية، في إطار اعتداءاتهم المتواصلة ومحاولاتهم الاستيلاء على الأراضي والتضييق على المواطنين في المنطقة.

وقال رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، إن مستوطنين أقدموا على حرث نحو 50 دونماً من أراضي المواطنين في منطقة الفارسية، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن محاولات الاستيلاء على الأراضي وفرض السيطرة عليها، والتضييق على المواطنين في مختلف مناطق الأغوار الشمالية.