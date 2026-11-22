رام الله – وطن للأنباء: توفي عضو اللجنة المركزية السابق لحركة "فتح" صخر بسيسو، اليوم الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد مسيرة وطنية وتنظيمية ودبلوماسية امتدت لعقود، شغل خلالها مواقع قيادية في حركة فتح ومنظمة التحرير ومؤسسات السلطة الوطنية.

ونعى الرئيس محمود عباس، بسيسو، معربا عن حزنه لرحيل أحد أبناء الرعيل الأول الذين واكبوا مسيرة الثورة الفلسطينية المعاصرة منذ انطلاقتها، وأسهموا في بناء مؤسسات حركة "فتح" وتعزيز حضورها التنظيمي والوطني، وفي مسيرة منظمة التحرير ومؤسساتها.

وقال عباس إن الفقيد كرّس سنوات عمره للعمل الوطني، وتولى مسؤوليات في مواقع مختلفة بإخلاص والتزام، مؤكدا أن محطاته النضالية والتنظيمية والدبلوماسية ستبقى شاهدة على عطاء مناضل آمن بفلسطين قضية ووطنًا وهوية، وظل وفيا لشعبه وحركته ومشروعه الوطني.

كما نعى رئيس المجلس الوطني روحي فتوح وأعضاء المجلس، بسيسو، معتبرا أن رحيله يشكل خسارة وطنية وحركية، لكونه أحد أبناء الرعيل الأول الذين انتموا إلى حركة "فتح" قبل حرب حزيران عام 1967، وعايشوا محطات مفصلية من تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة، وشاركوا في العمل الوطني والتنظيمي والمؤسساتي دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته.

وأشار فتوح إلى أن بسيسو ترك حضورا في مسيرة حركة "فتح" والمؤسسات الوطنية الفلسطينية، وتقلد مواقع قيادية متعددة، من بينها عضوية اللجنة المركزية للحركة، والمشاركة في مؤسسات منظمة التحرير من خلال عضويته في المجلسين الوطني والمركزي.

مسيرة سياسية وتنظيمية

وولد صخر بسيسو في مدينة بئر السبع عام 1944، وانتقل مع أسرته إلى قطاع غزة عقب نكبة عام 1948، قبل أن يتوجه إلى مصر حيث حصل على شهادة في الهندسة، وانخرط مبكرا في العمل الوطني، والتحق بحركة "فتح" عام 1964.

وبدأ مسيرته التنظيمية في الاتحاد العام لطلبة فلسطين، إذ انتخب عضوا في هيئته التنفيذية عام 1969، ثم تولى رئاسته خلال الفترة بين عامي 1974 و1981. كما انتخب عضوا في المجلس الثوري لحركة "فتح" عام 1974، وتولى منصب نائب أمين سر المجلس، وكان عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1969، وفي المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، مثل منظمة التحرير الفلسطينية في يوغوسلافيا بين عامي 1982 و1985، ومع عودة القيادة الفلسطينية إلى أرض الوطن، تولى منصب محافظ محافظة خان يونس عام 1996، ثم محافظ محافظة شمال غزة عام 2001، قبل أن يتولى وزارة الشباب والرياضة عام 2005.

وفي المؤتمر العام السادس لحركة "فتح" عام 2009، انتخب عضوا في اللجنة المركزية، وتولى مفوضية التعبئة والتنظيم في قطاع غزة عام 2016، كما انتخب رئيسا للمؤتمر العام الثامن للحركة.