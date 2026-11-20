وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنين خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل، عبد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط البلدة ومنطقة واد الشيخ، واعتقلت المواطنين خليل أحمد خليل العلامي (45 عاما)، وإبراهيم عامر أحمد أبو جودة (22 عاما) واعتدت عليهما بالضرب المبرح، كما أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، وأجبرت المواطنين على إغلاق محلاتهم التجارية.