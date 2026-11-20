وطن للأنباء: أفادت صحيفة "المدن" اللبنانية، اليوم الجمعة، نقلاً عن تقديرات ومصادر عسكرية أميركية، بأن حزب الله يرى أن المواجهة مع إسرائيل باتت حتمية، ويترقب احتمال تنفيذ اجتياح بري إسرائيلي، الأمر الذي يدفعه إلى إعادة تنظيم قواته والاستعداد لخوض حرب عصابات واستنزاف طويلة.

وبحسب التقرير، أعاد الحزب تنظيم مقاتليه ضمن مجموعات صغيرة، مع الابتعاد عن استخدام وسائل اتصال يمكن لإسرائيل اختراقها، وتقليص استهلاك بعض الصواريخ المضادة للدروع، في إطار إجراءات تهدف إلى الحد من الخسائر والحفاظ على قدراته العسكرية في حال اندلاع مواجهة واسعة.

وأشار التقرير إلى أن المسيّرات والمتفجرات ستكون في صلب الاستراتيجية العسكرية للحزب خلال أي مواجهة مقبلة، مع التركيز على استخدام الطائرات المسيّرة الانقضاضية، والطائرات التي تعمل بتقنية الرؤية من منظور الشخص الأول (FPV)، إضافة إلى المسيّرات المرتبطة بالألياف الضوئية، بما يتيح تنفيذ هجمات متواصلة ورفع كلفة المواجهة على الجيش الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، ذكر التقرير أن إسرائيل زوّدت الولايات المتحدة بصور وخرائط تتعلق بالانتشار العسكري لحزب الله في قرى وبلدات قريبة من ما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، مشيراً إلى أن هذه الخرائط تتضمن معلومات عن تحركات الحزب وتعزيز انتشاره، إلى جانب احتياطاته الأمنية تحسباً لعمليات اغتيال إسرائيلية.

ونقل التقرير عن مصادر عسكرية أميركية تقديرها أن الاستعدادات التي يجريها حزب الله ترتبط باحتمال توسع المواجهة بين إسرائيل وإيران، وما قد يترتب على ذلك من اتساع رقعة العمليات العسكرية لتشمل الجبهة اللبنانية.

وأضاف أن الحزب يعمل على إعادة هيكلة تنظيمه العسكري وآليات القيادة والسيطرة لديه، بما يسمح له بالانتقال إلى نموذج قتالي أكثر مرونة وأقل اعتماداً على الحشود البشرية التقليدية، مع إعطاء الأولوية للقدرة على البقاء والاستمرار في القتال وتنفيذ عمليات متفرقة تستنزف القوات الإسرائيلية.

ووفقاً للتقرير، يسعى الحزب من خلال هذه التغييرات إلى فرض معادلة ميدانية تقوم على إطالة أمد المواجهة ورفع كلفتها العسكرية على إسرائيل، وإجبار جيشها على تعديل تكتيكاته في حال تنفيذ عمليات برية داخل الأراضي اللبنانية.