وطن للأنباء: عقدت لجنة الصداقة البرلمانية الفلسطينية – الأمريكية اللاتينية اجتماعاً في مقر المجلس الوطني الفلسطيني، يوم الأربعاء الموافق 18/11/2026، خُصّص لبحث عدد من القضايا والملفات المتصلة بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع لجان الصداقة البرلمانية في دول أمريكا اللاتينية، وتطوير آليات التواصل والتنسيق مع ممثليها.

وتناول الاجتماع جملة من البنود المدرجة على جدول الأعمال، في مقدمتها سبل تعزيز الروابط البرلمانية مع دول أمريكا اللاتينية، بما يسهم في تمتين العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

كما بحث الأعضاء سبل تعزيز التواصل مع سفراء دول أمريكا اللاتينية المعتمدين لدى دولة فلسطين، والترتيب لعقد لقاءات وزيارات تهدف إلى توطيد العلاقات وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الاجتماع آخر التطورات والمستجدات السياسية في دول أمريكا اللاتينية وانعكاساتها على علاقاتها مع دولة فلسطين، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا والمقترحات ذات الصلة بعمل اللجنة وخططها المستقبلية.

وأكد المجتمعون أهمية مواصلة العمل والتنسيق وتفعيل قنوات التواصل مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية ، بما يعزز علاقات الصداقة والتضامن، ويدعم حضور القضية الفلسطينية على الصعيدين البرلماني والدولي.