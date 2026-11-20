وطن للأنباء: بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، أطلق بنك القدس مبادرة "رفقاء" الهادفة إلى دعم الأطفال الفلسطينيين وتعزيز مقومات الرعاية والاهتمام بهم، معلناً بدء أولى محطاتها من مدينة القدس، بالشراكة مع جمعية دار الطفل العربي، من خلال توقيع اتفاقية تعاون لدعم رعاية الفتيات اليتيمات.

وفي إطار هذه الشراكة، زار وفد من بنك القدس جمعية دار الطفل العربي في مدينة القدس، حيث تخللت الزيارة مراسم توقيع اتفاقية التعاون، التي وقّعها عن البنك الرئيس التنفيذي محمد شاور، وعن الجمعية فايزة زلطيمو، عضو الهيئة الإدارية، بحضور ماهرة الدجاني، الرئيسة الفخرية للجمعية، وعدد من مدراء البنك وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية.

كما شملت الزيارة جولة في مرافق الجمعية ومدرستها، اطّلع خلالها الوفد على طبيعة الخدمات والبرامج التعليمية والتربوية والرعائية التي تقدمها، والجهود المبذولة في رعاية الفتيات اليتيمات وتوفير بيئة داعمة لهن.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك القدس محمد شاور إن مبادرة "رفقاء" تأتي انطلاقاً من إيمان البنك بأن رعاية الطفولة والاهتمام بالأطفال يمثلان مسؤولية مجتمعية مشتركة، تتطلب تكامل جهود المؤسسات الوطنية وتعزيز الشراكات مع الجهات المتخصصة.

وأضاف: "نؤمن في بنك القدس بأن مسؤوليتنا تجاه المجتمع تتجاوز تقديم الخدمات المصرفية، لتشمل المساهمة في دعم الإنسان وتعزيز مقومات الحياة الكريمة. وتأتي مبادرة "رفقاء" ترجمة لهذا الالتزام، وامتداداً لحرصنا على دعم الأطفال الفلسطينيين، ولا سيما الفئات الأكثر احتياجاً للرعاية والاهتمام. ونعتز بشراكتنا مع دار الطفل العربي، وبالدور الذي تؤديه في توفير بيئة تعليمية ورعائية تحتضن الفتيات اليتيمات وتسهم في بناء مستقبلهن".

من جانبها، أعربت الرئيسة الفخرية لجمعية دار الطفل العربي ماهرة الدجاني عن اعتزازها بهذه الشراكة مع بنك القدس، مثمّنتا المبادرة ودورها في مساندة رسالة الجمعية ومواصلة جهودها في رعاية الفتيات اليتيمات.

وقالت: "نعتز بهذه الشراكة التي تعكس أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية لدعم رسالة دار الطفل العربي ومواصلة دورها في رعاية الفتيات اليتيمات وتوفير البيئة التعليمية والتربوية المناسبة لهن. ونثمّن هذه المبادرة التي تسهم في تعزيز قدرتنا على مواصلة رسالتنا الإنسانية والتربوية، وتؤكد أهمية الشراكة المجتمعية في خدمة الأطفال ورعاية مستقبلهم".

وتشكل مبادرة "رفقاء" إحدى مبادرات بنك القدس في مجال المسؤولية المجتمعية، وتهدف إلى تعزيز دوره في دعم الأطفال الفلسطينيين، من خلال التعاون مع المؤسسات المتخصصة، والمساهمة في تلبية احتياجاتهم وتعزيز فرصهم في حياة كريمة ومستقبل أفضل.