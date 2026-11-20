وطن للأنباء: علق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي متهكماً على تصريح لسفير دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى واشنطن، يحيئيل ليتر، والذي قال فيه إن "الجنود الأمريكيين سيعودون إلى الوطن بعد هزيمة إيران".

وخلال مقابلة عبر قناة "نيوزماكس"، رد ليتر على سؤال من المذيعة بشأن إيران، قائلاً: "بعد أن نسمع أن بحريتهم غرقت في البحر وأنهم لم يعودوا يمتلكون كذا وكذا.. لكنهم ما زالوا يستطيعون إرسال أسلحة لوكلائهم. ما الذي يجب أن نفعله لنوقف ذلك؟ لأن هناك العديد من عائلات الجنود يشاهدوننا: كيف يمكن أن نعيد جنودنا إلى الولايات المتحدة إذا كانوا ما زالوا قادرين على تخطيط وتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية وحلفاء أمريكا؟".

وأجاب السفير الإسرائيلي قائلاً: "سيعود الجنود الأمريكيون إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى عائلاتهم عندما تُهزم إيران.. وإيران ستُهزم".

من جانبه، أعاد عراقجي نشر المقتطف من اللقاء عبر صفحته على منصة "إكس" وعلق عليه قائلاً: "لم نكن نعلم أن السفير الإسرائيلي في واشنطن هو القائد الأعلى للجيش الأمريكي".

وأثارت هذه التصريحات، التي طُرحت في برنامج بعنوان "التقرير الوطني" على شبكة "نيوزماكس" في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، الجدل مجدداً بشأن دور تل أبيب في رسم سياسات الولايات المتحدة الخارجية.

وما زال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يمارس ضغوطاً على واشنطن من أجل شن هجمات جديدة ضد إيران، لكن إدارة ترامب أحجمت عن ذلك وتتبع حالياً نهجاً دبلوماسياً مع طهران.

