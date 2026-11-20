وطن للأنباء: أصيب شاب بجروح ورضوض، اليوم الجمعة، باعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب خلال اقتحامها مخيم الفوار جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار، وانتشرت في أزقته خلال خروج المواطنين من صلاة الجمعة، وأوقفت مركباتهم وفتشتها، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام المسيل للدموع، واحتجزت شابا واعتدت عليه بالضرب ونكلت به، ما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض، نقل على أثرها إلى المستشفى.