وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سبعة مواطنين من مدينة طوباس وبلدة طمون، عقب مداهمة منازلهم، فيما حوّلت منزلا في طوباس إلى ثكنة عسكرية.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل مصعب ناجح قطيشات (28 عاماً)، والأسير المحرر ناجي إبراهيم بشارات (50 عاما) بعقب مداهمة منازلهم وتفتيشها في بلدة طمون، فيما اعتقل معاذ نادر صوافطة (23 عاما)، وأحمد جهاد صوافطة، ورامي أيمن شريدة، وهيثم عبد الله صوافطة، وأحمد زياد صوافطة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها في طوباس.

وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين خلال اقتحامها مدينة طوباس، وأخضعت سكانها للتحقيق، واتخذت من أحد المنازل ثكنة عسكرية.