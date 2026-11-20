وطن للأنباء: قُتل رجل يبلغ من العمر 46 عامًا، وأُصيب شاب في العشرينات من عمره بجروح خطيرة، في جريمتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا في مدينة أم الفحم، فجر وصباح اليوم الجمعة.

وقُتل محمد صبحي مقلّد جبارين، البالغ 46 عامًا، إثر تعرضه لإطلاق نار أثناء توجهه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر. وأُقرّت وفاته في المكان، رغم محاولات الطواقم الطبية إنعاشه.

وفي جريمة إطلاق نار أخرى، أُصيب شاب في العشرينات من عمره بجروح خطيرة، صباح اليوم، ونُقل إلى مستشفى "هعيمك" في مدينة العفولة لتلقي العلاج.

ومع مقتل الرجل في جريمة العنف التي شهدتها مدينة أم الفحم اليوم، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في الداخل المحتل إلى 187 قتيلًا منذ بداية العام الجاري، في مؤشر جديد على استمرار تفشي الجريمة وتصاعد أعمال العنف في البلدات العربية.