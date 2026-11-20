وطن للأنباء: استشهد مواطن، صباح الجمعة، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية وسط قطاع غزة، فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، من خلال إطلاق النار بكثافة في أرجاء متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن دياب عيسى عمر راضي، إثر قصف طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفه عند دوار فرهود في المخيم الجديد، شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأصيب 4 مواطنين صباح اليوم إثر غارة إسرائيلية بصاروخين استهدفت مواطنين في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأصيب 5 مواطنين، بينهم حالة حرجة، جراء قصف إسرائيلي في شارع المعامل بحي الدرج شرقي مدينة غزة.

وفي جنوبي القطاع، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها بكثافة في شارع الطينة جنوبي مدينة خان يونس، فيما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار باتجاه خيام النازحين في منطقة المواصي، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية في مناطق جنوبي المدينة.

والخميس، استشهد 5 مواطنين، أحدهم متأثرًا بجروحه، وأصيب آخرون، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وما يصاحبها من قصف وإطلاق نار واستهداف للمناطق السكنية ومناطق وجود النازحين في قطاع غزة.