وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، مديرة مدرسة المسيرة سمر عدوين، خلال اقتحام المدرسة والمركز النسوي في مخيم شعفاط، شمال القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المركز النسوي ومدرسة المسيرة في المخيم، وجابت أرجاءهما، واستولت على غرفة الإدارة في المدرسة، وفتشت كتب الطلبة والمعلمين.

وأضافت أن قوات الاحتلال استولت على أجهزة الحاسوب وأجهزة تسجيل كاميرات المراقبة من المدرسة.

يذكر أن مدرسة المسيرة تتبع لمديرية تربية القدس، التي تدار من قبل الأوقاف الإسلامية في القدس.