رام الله - وطن للأنباء: أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية الإيراني، انفجار ناقلتي نفط عملاقتين إثر اصطدامهما بلغم بحري في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الناقلتين محمّلتان بأكثر من 4 ملايين برميل من النفط الخام.

وقالت القوة البحرية، في بيان، إن الناقلتين كانتا تسلكان مسارا غير مصرح به في المضيق، وتحاولان العبور خلسة بدعم من مقاتلات أميركية وطائرات مسيّرة للمراقبة، قبل اصطدامهما باللغم وانفجارهما.

وأضاف البيان أن الناقلتين تحترقان قبالة الساحل الجنوبي لمضيق هرمز، مشيرا إلى أنهما تُركتا بعد الانفجار.

وحذرت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري من أنها ستتعامل بحزم مع ناقلات النفط التابعة للجيش الأميركي والجهات المتعاونة معه، في حال محاولتها العبور عبر المسارات التي وصفتها بغير المصرح بها في المضيق.