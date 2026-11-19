رام الله – وطن للأنباء: خطفت الحقيبة النووية الروسية المعروفة باسم "تشيغيت" الأنظار خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في مدينة شنجن الصينية، بعد ظهورها علنا بحوزة ضابط في البحرية الروسية ضمن الوفد المرافق للرئيس فلاديمير بوتين، في مشهد أثار تساؤلات بشأن الرسائل التي يحملها إبراز منظومة القيادة النووية الروسية في حدث دولي بارز.

وظهرت الحقيبة السوداء في مقاطع بثها التلفزيون الرسمي الروسي، فيما وثقت الكاميرات حوارا بين الإعلامي الروسي يفغيني بوبوف والضابط الذي يحملها، إذ سأله إن كانت الحقيبة النووية، فأجابه الأخير بالإيجاب: "نعم، هي بعينها".

وترافق حقيبة "تشيغيت" الرئيس الروسي في تنقلاته الداخلية والخارجية، وتضم منظومة اتصالات مشفرة تتيح له التواصل الآمن مع القيادة العسكرية العليا وإرسال أوامر تتعلق باستخدام الترسانة النووية في حالات الطوارئ.

وأثار ظهور الحقيبة أمام الكاميرات اهتمام المراقبين، لا سيما أن حضورها في قمة اقتصادية دولية فتح باب التساؤلات بشأن دلالات المشهد، وما إذا كان يحمل رسائل مرتبطة بالردع النووي الروسي، خصوصا في ظل التوترات الدولية وتصاعد الصراعات بين القوى الكبرى.

وتُعد "تشيغيت" جزءا من منظومة القيادة النووية الروسية المتنقلة المعروفة باسم "كازبيك"، وترتبط بهيئة الأركان العامة والبنية التحتية للقيادة النووية، التي تشرف على الصواريخ الأرضية والغواصات والقاذفات الاستراتيجية.

وتقابل هذه المنظومة لدى الولايات المتحدة حقيبة القيادة النووية المعروفة باسم "كرة القدم النووية"، التي ترافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتتيح له التواصل مع القيادة العسكرية وإصدار الأوامر المتعلقة بالترسانة النووية.

ويستضيف الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيريه الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في قمة ثلاثية مرتقبة على هامش منتدى "أبيك"، وسط ترقب لما قد تسفر عنه المباحثات بشأن أبرز النزاعات والقضايا الدولية.