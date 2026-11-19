رام الله – وطن للأنباء: قدمت عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من كتلة "عوتسما يهوديت" التي يتزعمها إيتمار بن غفير، مشروع قانون يقضي بإلغاء اتفاق أوسلو وملحقاته.

ويحمل مشروع القانون رقم "73/ف/26"، وقد أودعت نسخة منه في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بمبادرة أولى من عضو الكنيست سون هار ميلخ، وبمشاركة عضوين آخرين.

وينص مشروع القانون على إلغاء اتفاقيات أوسلو بصورة كاملة، بحيث لا تعود ملزمة لدولة الاحتلال أو أي جهة تمثلها، إلى جانب إلغاء التشريعات التي أقرت لتنفيذها، في خطوة تستهدف إنهاء الإطار القانوني والسياسي الذي نشأ عن تلك الاتفاقيات.

وسبق أن طرحت سون هار ميلخ، في أيار/مايو الماضي، مشروع قانون مماثلا لإلغاء اتفاقيات أوسلو واتفاقية الخليل، وكان من المتوقع أن تناقشه اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية.

وقالت سون هار ميلخ، في تصريحات سابقة نقلها موقع "يسرائيل هيوم" العبري حينها، إن اتفاقيات أوسلو لم تحقق السلام أو الأمن، ودعت إلى إنهائها واستعادة الاحتلال ما وصفته بـ"المسؤولية الكاملة عن الأمن والسيادة".

ووقعت منظمة التحرير وحكومة الاحتلال اتفاق أوسلو في أيلول/سبتمبر 1993، باعتباره أول اتفاق رسمي بين الجانبين، ونص على الاعتراف المتبادل وإقامة سلطة حكم ذاتي فلسطينية انتقالية، فيما وقّع اتفاق الخليل عام 1997، وقسّم المدينة إلى منطقتين، تخضع الأولى لإدارة السلطة الفلسطينية، فيما بقيت الثانية، التي تضم البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي، تحت السيطرة الإسرائيلية.

المصدر: مركز مدار