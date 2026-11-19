وطن للأنباء:وزعت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية بتوجيهات من رئيس الجالية سامر بلال اصلان مئات الاغطية الشتوية على النازحين والعائلات في قطاع غزة.

وقال رئيس الجالية الفلسطينية سامر بلال اصلان إن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والحملات الإغاثية التي تنفذها بشكل متواصل لدعم أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتخفيف من معاناتهم، في ظل الظروف الانسانية الكارثية المتدهورة وحرب الإبادة المتواصلة في القطاع.

وأكد رئيس الجالية على وقوفه الدائم مع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتقديم كل ما يلزم لهم بقدر ما تسمح الإمكانيات المتاحة.