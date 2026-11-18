وطن للأنباء: انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على تطوير الكفاءات الوطنية والارتقاء بمهنية القطاع العقاري الفلسطيني، وقّعت شركة النبالي والفارس للعقارات اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية مع شركة مايلستونز للتدريب والخدمات الاستشارية، لتنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص Real Estate Sales Agent (RESA)، كأولى ثمار هذه الشراكة.

وأكد المهندس علاء أبو علي، المدير العام لشركة النبالي والفارس للعقارات، أن هذه الشراكة تهدف إلى إعداد كوادر متخصصة في المبيعات العقارية وفق معايير مهنية دولية، مشيرًا إلى أن الشركة ستقدّم منحاً تدريبية تغطي 70% من قيمة البرنامج، تستهدف المتدربين والخريجين الرياديين في إطار مسؤوليتها المجتمعية ودورها في دعم الشباب وتمكينهم من دخول سوق العمل.

وأضاف أن نخبة من خبراء ومدربي النبالي والفارس ستشارك في تقديم التدريب، إلى جانب توفير تدريب ميداني عملي داخل فروع المبيعات التابعة للشركة، بما يضمن ربط المعرفة النظرية بالتطبيق الفعلي.

من جانبه، أكّد السيد زياد الحسن، المدير العام لشركة مايلستونز للتدريب والخدمات الاستشارية، أن هذه الشراكة تمثّل خطوة استراتيجية نحو تطوير الكفاءات المهنية في القطاع العقاري الفلسطيني، مشيراً إلى أن التعاون مع شركة النبالي والفارس يتجاوز تنفيذ البرامج التدريبية ليشمل إطلاق مبادرات تطويرية مستدامة تسهم في الارتقاء بمستوى القطاع، وأن برنامج RESA يشكّل نقطة انطلاق لشراكة أوسع تجمع خبرات الطرفين، بهدف تقديم برامج تدريبية متخصصة تواكب احتياجات السوق العقاري وتطلعاته المستقبلية.

وتؤكد هذه الشراكة التزام الطرفين بتوحيد الخبرات والإمكانات، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز تنافسية القطاع العقاري الفلسطيني، انطلاقًا من رؤية مشتركة تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لبناء قطاع عقاري أكثر تطورًا واستدامة.