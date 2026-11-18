رام الله – وطن للأنباء: احتجزت قوات الاحتلال طاقما تابعا لجمعية الإغاثة الطبية ، أثناء عمله في خربة الحلاوة بمسافر يطا جنوب الخليل، وصادرت هويات أفراده لنحو ساعتين، في محاولة لمنعهم من مواصلة تقديم الخدمات الصحية للسكان.

وقال الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس جمعية الاغاثة الطبية لوطن إن قوات الاحتلال حضرت إلى المكان وسألت أفراد الطاقم عن سبب عملهم في المنطقة، وأبلغتهم بأن عملهم هناك ممنوع، قبل أن تحتجزهم وتصادر هوياتهم، دون السماح لهم بالمغادرة لنحو ساعتين.

وأوضح البرغوثي أن الطاقم يقدم خدمات صحية أساسية لسكان المنطقة، الذين لا تتوفر لهم أي خدمات أو بدائل للرعاية الصحية سوى ما تقدمه هذه الطواقم، مشيرا إلى أن الكادر يضم طبيبا وطبيبة مختصة بصحة المرأة وممرضتين ومرشدة نفسية.

وأكد أن محاولات منع الطواقم الطبية من الوصول إلى المنطقة ومواصلة عملها ليست جديدة، إذ تكررت على مدار سنوات، في إطار مضايقات وانتهاكات متواصلة، إلا أن العاملين يصرون على العودة والاستمرار في تقديم خدماتهم للسكان رغم هذه المحاولات.

وشدد البرغوثي على أن وجود الطاقم يمثل ضرورة للسكان، في ظل انعدام أي خدمات صحية أخرى يمكنهم الحصول عليها.