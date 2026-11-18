استقبل سفير المغرب لدى فلسطين، عبد الرحيم مزيان، وفداً من الهيئة التأسيسية للملتقى الفلسطيني لخريجي الجامعات المغربية، بحضور عدد من أعضاء طاقم السفارة المغربية، وذلك في زيارة لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لاستقلال المملكة المغربية والذكرى الحادية والخمسين للمسيرة الخضراء.

وخلال اللقاء، عبّروا عن اعتزاز الوفد بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين الفلسطيني والمغربي.

كما تناول اللقاء سبل تطوير التعاون المشترك بين الملتقى والسفارة المغربية، وبحث إمكانية تنظيم سلسلة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والوطنية والفكرية، بما يسهم في تعزيز التواصل والتفاعل بين الشعبين الفلسطيني والمغربي، والاستفادة من الخبرات والعلاقات التي تربط خريجي الجامعات المغربية في فلسطين بالمؤسسات المغربية.

من جانبه، رحّب السفير عبد الرحيم مزيان بالوفد، مثمّناً هذه المبادرة، ومؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين، كما قدّم التهنئة لأعضاء الهيئة التأسيسية للملتقى بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لإعلان استقلال دولة فلسطين.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتواصل والعمل المشترك، وتطوير آفاق التعاون والشراكة، بما يخدم تعزيز العلاقات الفلسطينية المغربية وترسيخ روابط الأخوة والتضامن بين الشعبين.