وطن للأنباء: أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) بحاجة ماسة إلى المزيد من صواريخ "باتريوت"، لكنها تواجه عقبة تتعلق بمادة بالغة الأهمية لتصنيع تلك الصواريخ ألا وهي مادة "الرايون".

وأضافت أن المادة قادرة على تحمّل درجات حرارة تصل إلى آلاف الدرجات المئوية، ولا يوجد سوى نوع واحد منها معتمد للاستخدام في صواريخ "باتريوت" الأكثر تطوراً، ويأتي هذا النوع من مصنع في ولاية كانساس تملكه شركة "بارك إيروسبيس".

وتابعت أنه مع تناقص مخزونات صواريخ "باتريوت" طلب المسؤول في البنتاغون من الشركة زيادة إمدادات «الرايون» للمساعدة في رفع وتيرة إنتاج الصواريخ، لكن سرعان ما تبين أن الشركة مقيدة اليدين، إذ إن المشكلة كانت لدى شركة "أريان غروب" الفرنسية، وهي جهة مصنعة لمادة "الرايون"، ثم تشحنها إلى شركة "بارك إيروسبيس" لإجراء عمليات معالجة إضافية عليها، وقد أوضحت "أريان غروب" منذ البداية أن الكميات المتاحة محدودة.

وتواجه الولايات المتحدة اليوم احتياجات ملحة لصواريخ اعتراضية، ليس فقط لقواتها المسلحة، بل أيضاً لعدد من حلفائها، بمن فيهم أوكرانيا.

ولفتت الصحيفة إلى أن البنتاغون لا يتردد في ممارسة الضغوط للحصول على ما يريد، إلا أن الرئيس التنفيذي لشركة "بارك"، برايان شور، كان على يقين بأن هذا الأسلوب لن يجدي نفعاً مع "أريان غروب"، وقال في مقابلة: "إنهم شركة فرنسية، ولا يمكن إجبارهم أو ممارسة الضغوط عليهم؛ فإذا حاولت ذلك فسيقطعون التعامل معك ببساطة".

وذكرت الصحيفة أن الصعوبة في تأمين كميات كافية من "الرايون" لصواريخ "باتريوت" تعد نموذجاً للتحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في مساعيها لزيادة إنتاج الذخائر الحيوية بسرعة، فسلاسل التوريد مليئة بنقاط الاختناق؛ إذ يمكن لمكون أو مكونين -يتم تصنيعهما من قِبل موردين في مستويات بعيدة ضمن سلسلة التوريد- أن يؤديا إلى تعطل العملية الإنتاجية بأكملها.

في كثير من الحالات، تأتي هذه المنتجات من خارج الولايات المتحدة عبر شبكات معقدة من الشركات، في ظل غياب بدائل أميركية جاهزة أو ندرتها الشديدة.

ويُعد إصلاح هذه القاعدة الصناعية الهشة، بهدف الوصول إلى معدلات إنتاج قياسية جديدة، مهمة بالغة الصعوبة؛ إذ يتطلب الأمر من مئات الشركات المتعاقدة من الباطن تكثيف عملياتها بشكل متزامن، وهو ما يستلزم في كثير من الأحيان توسيع المصانع القائمة أو بناء أخرى جديدة بالكامل.

كما أن البحث عن مواد بديلة وإخضاعها لسلسلة مكثفة من الاختبارات لضمان مطابقتها لمعايير دقيقة للغاية قد يكون عملية طويلة ومكلفة.

ويرى أحد المسؤولين في قطاع الدفاع أن الاستعداد لزيادة الإنتاج بشكل مفاجئ اليوم كان يتطلب إطلاق خطة جديدة للذخائر قبل خمس سنوات أو أكثر.

ويسعى البنتاغون جاهداً لعكس مسار عقود من تقليص القدرات، فقد أبرم اتفاقية مدتها سبع سنوات مع شركة "لوكهيد مارتن" -التي تُصنّع صواريخ "باتريوت" الأكثر تطوراً- واتفاقية أخرى مع شركة "إل 3 هاريس" -التي توفر محركات الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب- بهدف تسريع وتيرة الإنتاج، كما تتواصل الوزارة مباشرةً مع الموردين، في محاولة لتخفيف الاختناقات.

وذكر البنتاغون، في بيان له، أنه "يعمل باستمرار على تعزيز مرونة سلاسل التوريد واعتماد موردين جدد".

من جانبها، أعربت شركة "إل 3 هاريس" عن ثقتها بقدرتها على "توفير المواد اللازمة للإنتاج بالكميات المطلوبة، وذلك حتى نهاية فترتنا التعاقدية الممتدة لسبع سنوات على الأقل".

المصدر: الشرق الاوسط