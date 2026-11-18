وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قرية دير أبو مشعل، غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وانتشرت في عدة شوارع وألصقت منشورات تهديد للسكان على عدة مركبات.

وفي السياق، اقتحم مستوطنون أطراف قرية أم صفا، شمال غرب رام الله، وقاموا بجولات استفزازية في المنطقة الشرقية من القرية وقرب منازل المواطنين.

يُشار إلى أن أم صفا، والبالغ عدد سكانها 750 نسمة، تتعرض في السنوات الأخيرة لهجمة استيطانية واحتلالية شرسة، حيث فقدت آلاف الدونمات من أراضيها، فيما يمنع الاحتلال الأهالي من الوصول لآلاف أخرى، وتقدر مساحة القرية ب4800 دونم، يُسمح للأهالي بالوصول ل100 دونم منها.