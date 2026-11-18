عبدول السيد: لا يمكن مطالبتي بالصمت بينما يُقتل الفلسطينيون وتُدمّر منازلهم ومستشفياتهم

تفاعل واسع مع تصريحات السيد وناشطون يشيدون برفضه تهميش المعاناة الفلسطينية

مدونون: انتقاد الحكومات وجرائم الحرب حق لا ينبغي تجريمه بتهمة معاداة السامية

وطن للأنباء: يواجه السيناتور الديمقراطي المنتخب، عبد الرحمن السيد، أسئلة متكررة حول موقفه الناقد لإسرائيل، وهو ما تجدد مؤخرا خلال استضافته ضمن فعاليات قمة "ذا أتلانتيك" في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم أمس الثلاثاء، حيث قدم إجابة حاسمة ومفصلة فرّق فيها بوضوح بين "الشعور بعدم الارتياح" وبين الصمت إزاء جرائم "الإبادة الجماعية".

وخلال اللقاء، وجه الكاتب والصحفي في مجلة "ذا أتلانتيك" جوناثان لومير سؤالا للسيد قائلا: "ما ردك على شخص يأتيك ويقول إن انتقاداتك لإسرائيل تغذي مخاوفه من معاداة السامية؟".

وجاء رد السيد هادئا وحازما في آن واحد، حيث قال: "أنا آسف لأنك تشعر بالخوف، ومن الواضح أنني لا أريد أن أفعل أي شيء يزيد من هذا الشعور، ولكن في نهاية المطاف، هناك فرق شاسع بين انعدام الأمان وبين مجرد الشعور بعدم الارتياح، إذا كان ما أقوله يزعجك، فعليك بالأحرى أن تشعر بالانزعاج إزاء الظلم الذي يُرتكب بحق الآخرين".

وتابع السيد موضحاً موقفه: "الخلط بين مسألة الأمان والانزعاج أمر غير منطقي؛ لأنه إذا كان شعورك بالخوف أو الانزعاج يعني أن عليّ أن ألزم الصمت بينما أشاهد 70 ألف إنسان يُقتلون، وتُدمر منازلهم، وتُسوّى مستشفياتهم وجامعاتهم بالأرض، ولا يُسمح لي حتى بانتقاد ما يحدث، فأعتقد أنك تخبرني ببساطة أن إنسانيتهم أقل قيمة من إنسانيتك.. وهذا ما لن أقبله أبدا".

وأضاف السيد بلهجة قاطعة: "نتنياهو مجرم حرب ويجب محاسبته".

وحظيت تصريحات السيد بانتشار واسع وتفاعل كبير عبر المنصات الرقمية، حيث أشاد ناشطون بقوة رده ووضوح حجته.

وعلق أحد المتابعين قائلا: "إجابة رائعة.. لو كنت مكانه لكنت أقل دبلوماسية. فكرة أن يُطلب منك الاهتمام بمشاعر شخص بينما هو يدعم الإبادة الجماعية هي محض هراء، وتكشف عن عنصرية عميقة تتجاهل تماما أرواح الفلسطينيين ومشاعرهم".

وشدد مدونون آخرون على أنه لا يمكن تهميش أرواح الفلسطينيين واعتبارها أقل قيمة لمجرد أن الاعتراف بمعاناتهم يسبب "إزعاجا" للبعض. وأكدوا أن دفاع السيد ينطلق من مبادئ حقوق الإنسان الراسخة، ولا يمثل هجوما على الشعب اليهودي.

في المقابل، أبدى ناشطون استغرابهم من "الهوس" الإعلامي المستمر بمطالبة السيد بتبرير موقفه من إسرائيل، متسائلين: "ما الذي يجعل إسرائيل فوق النقد؟".

وأشاروا إلى أن من حق أي شخص انتقاد أي حكومة ترتكب جرائم حرب دون إرهابه بتهمة "معاداة السامية"، مؤكدين أن العالم يشاهد اليوم إبادة جماعية تُبث على الهواء مباشرة، وأن الجريمة تظل جريمة بغض النظر عن عرق مرتكبها، ومشددين على أن سردية التخويف هذه باتت "مستهلكة ومقلقة".