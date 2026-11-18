وطن للأنباء:أكد محافظ سلطة النقد يحيى شنار خلال لقائه المشرف العام على الإعلام الرسمي أحمد عساف أهمية مواصلة التحرك لإبقاء التحديات المالية والمصرفية الفلسطينية في صدارة الاهتمام الدولي وحشد المواقف الداعمة للقطاع المصرفي الفلسطيني بالتوازي مع تعزيز الوعي المجتمعي بطبيعة هذه التحديات وانعكاساتها على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني.

واستعرض المحافظ خلال استقباله عساف والوفد المرافق له المكون من رئيس تحرير جريدة الحياة محمود أبو الهيجا، ورئيس قطاع إذاعة صوت فلسطين عايد عويمر، ورئيس ديوان المشرف العام محمد خضر، التحركات التي تقودها سلطة النقد على المستويين الدولي والإقليمي بهدف عرض التحديات التي تواجه الجهاز المصرفي الفلسطيني والعمل على حشد المساندة الدولية اللازمة للتعامل معها.

وتناول شنار خلال اللقاء أزمة العلاقات المصرفية المراسلة مع البنوك الإسرائيلية ومخاطر انقطاعها وتكدس فائض السيولة بالشيكل في المصارف الفلسطينية وانعكاساتهما على قدرة المصارف على تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية مؤكداً أن أهمية هذه الملفات تتجاوز أبعادها الفنية والمصرفية لارتباطها المباشر بالحياة اليومية للمواطنين، مشيداً بالدور الإعلامي الهام الذي تقوم به مؤسسات الإعلام الرسمي في توضيح تداعياتها وتعزيز الوعي المجتمعي بها.

من جانبه أشاد عساف بأداء سلطة النقد والجهود التي تبذلها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها فلسطين مؤكداً أن القطاع المصرفي يمثل عصب الاقتصاد الفلسطيني وأحد أهم مقومات الصمود الوطني وأن الحفاظ عليه وصون قدرته على مواصلة العمل وتقديم خدماته يشكلان ضرورة وطنية في ظل التحديات الراهنة.

وأكد الوزير عساف أهمية نقل التحديات المالية والمصرفية الفلسطينية إلى المحافل الدولية وإبراز تداعياتها أمام الدول والمؤسسات المالية الدولية مشيراً لأهمية تعزيز التفاعل الدولي مع هذه القضايا.

وشدد المشرف العام على أهمية دور الإعلام الوطني في تسليط الضوء على هذه القضايا وشرح أبعادها المالية والمصرفية على المواطنين وتعزيز النقاش العام حولها بما يرسخ الإدراك المجتمعي لأهمية القطاع المصرفي ودوره في الحفاظ على مقومات الصمود الاقتصادي.