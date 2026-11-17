وطن للأنباء: أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المواطن المقدسي محمد فخري أبو دياب على هدم منزله ذاتيا في حي البستان ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن مساحة المنزل تبلغ نحو 60 مترا مربعا، وكان يؤوي أبو دياب وزوجته وأطفالهما الثلاثة.

وتواصل سلطات الاحتلال سياسة هدم منازل المقدسيين في بلدة سلوان، لا سيما في حي البستان، بذريعة البناء دون ترخيص، في إطار سياسة تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.