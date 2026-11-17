وطن للأنباء: استشهد 7 مواطنين، بينهم طفل، اليوم الثلاثاء، في مناطق متفرقة من قطاع غزة، من جراء إطلاق نار واستهدافات إسرائيلية، فيما استشهد مواطن متأثراً بجروح أصيب بها قبل أسبوعين.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطنَين، أحدهما طفل، من جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في مدينة دير البلح، فيما استشهد مواطن في خان يونس في إثر استهدافه بطائرة مسيّرة.

وفي شمالي القطاع، استشهد مواطن في إثر استهداف مجموعة من المواطنين بصاروخ أُطلق من طائرة مسيّرة في منطقة بير النعجة، فيما استشهد مواطن آخر في رفح بنيران عملاء تابعين للاحتلال قرب بوابة الشاكوش، جنوب القطاع.

كما استشهد مواطن من جباليا البلد متأثّراً بجروحه التي أصيب بها قبل أسبوعين، في إثر استهداف مدرسة حفصة في منطقة الفالوجا شمالي القطاع.

وفي ضوء استمرار عدوان الاحتلال على القطاع، بلغت حصيلة الشهداء منذ إعلان "وقف إطلاق النار" في الـ 11 من تشرين الأول/أكتوبر 2025، 1650، فيما بلغ عدد الجرحى 5975، وإجمالي عدد جثامين الشهداء المنتشَلة 850 جثماناً.

وعليه، ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان على قطاع غزة إلى 74702 شهيد، 176105 إصابات منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع، بما يخالف التزامات الاحتلال بموجب المرحلة الأولى من اتفاق "وقف إطلاق النار"، وسط ترهّل في القطاع الصحي تسبّبت به الحرب والحصار، وفاقمه تقييد الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية بشكل كبير.