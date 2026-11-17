وطن للأنباء: في تحول لافت عقب الانتخابات، أعرب جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي عن تطلعه للتعاون مع عبدول السيد، المرشح الديمقراطي وأول مسلم يصل إلى مجلس الشيوخ، لخدمة الطبقة العاملة في ولاية ميشيغان.

وجاءت تصريحات فانس خلال مقابلة مع المذيعة لورا إنغراهام على قناة "فوكس نيوز" حيث سُئل عما قد يدور بينه وبين عبدول في لقاء محتمل بعد أداء الأخير اليمين الدستورية. ليرد فانس قائلاً "أتمنى أن نتمكن من الحديث عن كيفية خدمة شعب ميشيغان بأفضل طريقة ممكنة".

وأضاف نائب الرئيس "أحب مواطني الطبقة العاملة، وجميع مواطني ميشيغان. وإذا أراد عبدول السيد العمل معي ومع الرئيس لتحسين حياة الناس، فسيكون شريكاً متعاوناً جداً".

ولم يتأخر رد عبدول، حيث علق عبر تدوينة مقتضبة قائلاً "بالنسبة لي، ستظل الأمور دائماً تدور حول خدمة العاملين. أتطلع إلى الحوار مع فانس".

وأثارت هذه التصريحات المتبادلة تفاعلاً واسعاً وجدلاً بين رواد المنصات الرقمية، الذين أبدوا استغرابهم من لهجة فانس التصالحية، مقارنين إياها بهجومه الحاد على عبدول قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وتساءل بعض الناشطين بسخرية "الآن بعد انتهاء الانتخابات، لم يعد إرهابياً، أليس كذلك؟" في حين علق آخر "هذا تغيير جذري في الموقف مقارنة بفانس الذي كان يزرع الرعب حوله قبل الانتخابات، لم يكن بإمكانه أن يخلق انقساماً أكبر في هذا البلد".

وفي المقابل، حظي رد عبدول بإشادة من بعض المدونين الذين أثنوا على تركيزه على أهدافه، حيث كتب أحدهم "دعم كامل للقادة الذين يعطون الأولوية فعلياً للعمال بدلاً من خدمة الشركات الكبرى! وقوف كتفاً بكتف من أجل المساءلة الحقيقية والخدمة العامة".

في حين حذر آخرون النائب الديمقراطي من نوايا إدارة الرئيس دونالد ترمب، وعلق أحدهم "أنت إيجابي للغاية. فقط تذكر، معسكر ترمب لم يبث سوى الكراهية تجاهك. لا تتفاجأ إذا حاولوا نصب فخ لك، لكنك تبدو أكثر ذكاءً بكثير من أي شخص في معسكر ترمب".