وطن للأنباء: استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على مركبات مواطنين خلال اقتحامها بلدتي بيت عور التحتا وخربثا المصباح، غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال انتشرت في البلدتين، واستولت على عدد من المركبات، دون أن تتضح بعد أسباب الاستيلاء أو عدد المركبات بشكل دقيق.

وتأتي هذه الاقتحامات في سياق عمليات عدوانية متكررة تنفذها قوات الاحتلال في قرى وبلدات غرب رام الله، تتخللها مداهمات وتفتيش للمنازل والممتلكات، واحتجاز والاستيلاء على مركبات المواطنين، إذ سبق أن صادرت قوات الاحتلال نحو 50 مركبة في قرية خربثا المصباح خلال اقتحامها في آذار الماضي.