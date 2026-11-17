وطن للأنباء: أضرم مستوطنون، مساء اليوم الثلاثاء، النيران في عدد من أشجار الزيتون في قرية برقا، شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين تعمدوا إحراق أشجار الزيتون واحدة تلو الأخرى في منطقة "القبلي" بالقرية، مشيرة إلى وصول تعزيزات للمستوطنين من منطقة "الكرم"، بالتزامن مع اندلاع الحرائق، مؤكدة أن عددا من أشجار الزيتون المعمرة أُحرقت في القرية.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال القرية وانتشرت في عدة مناطق، واحتجزت عدداً من الشبان، قبل أن تفرج عنهم.

وتتعرض قرى وبلدات شمال شرق رام الله لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين، إلى جانب اقتحامات الاحتلال اليومية.