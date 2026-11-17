وطن للأنباء: وقّعت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم، مذكرة تفاهم مع نقابة الأطباء – مركز القدس، لانضمام النقابة إلى منصة عرض وسداد الفواتير الوطني E-SADAD، بما يتيح للأطباء المنتسبين تسديد رسوم الانتساب والاشتراكات والالتزامات النقابية إلكترونياً، بسهولة وأمان.

وجرى توقيع المذكرة بحضور محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار، ونقيب نقابة الأطباء – مركز القدس. د.صلاح الهشلمون، ومدير عام الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع السيد نادر الصالحي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وتتيح هذه المذكرة للنقابة تحصيل رسومها إلكترونياً، من خلال تمكين الأطباء المنتسبين من تسديد رسوم الانتساب والاشتراكات وغيرها من الالتزامات المالية عبر منصة E-SADAD، باستخدام أي تطبيق بنكي أو محفظة إلكترونية، وفي أي وقت ومن دون عمولات، بما يوفر الوقت والجهد ويسهّل إنجاز المعاملات المالية.

وأكد محافظ سلطة النقد أهمية توسيع استخدام خدمات الدفع الإلكتروني وتعزيز انضمام المؤسسات والقطاعات المختلفة إلى منصة E-SADAD، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة، وما تفرضه من ضرورة تطوير وسائل الدفع وتسهيل المعاملات المالية وتقليل الاعتماد على النقد الورقي.

من جانبه، أعرب نقيب نقابة الأطباء – مركز القدس الدكتور صلاح الهشلمون عن تقديره للتعاون مع سلطة النقد، مشيراً إلى أهمية انضمام النقابة إلى المنصة في تسهيل عمليات تسديد الرسوم والاشتراكات للأطباء، وتوفير خيارات دفع إلكترونية مريحة وآمنة، بما يواكب التطور في الخدمات الرقمية ويسهم في رفع كفاءة الإجراءات المالية والإدارية للنقابة.

يذكر أن منصة E-SADAD هي منصة مدفوعات إلكترونية تشرف عليها سلطة النقد وتديرها الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع، وتعمل على ربط مزودي خدمات الدفع، بما يشمل البنوك وشركات خدمات الدفع الإلكتروني، بمختلف القطاعات المفوترة، بهدف تسهيل تسديد الفواتير والالتزامات المالية إلكترونياً بطريقة آمنة وفعّالة، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين